Alpen: Grableuchten in Alpen gestohlen

Pressemeldung vom 8. November 2016, 11:24 Uhr

Wie der Gemeinde Alpen mitgeteilt wurde, sind in der letzten Woche auf dem Friedhof in Menzelenu. a. mehrere Grableuchten gestohlen worden.

Die Gemeinde Alpen bittet daher alle Besucherinnen und Besucher der kommunalen Friedhöfe in Alpen, Menzelen und Veen um erhöhte Aufmerksamkeit und ggfs. Mitteilung an die Gemeinde oder die Polizei. (Anhang: Word) Zu einem Abend mit „Italienisch – Spanischen Impressionen“ und dem Duo Cuerda Cantabile lädt der Musik- und Literaturkreis Alpen am Sonntag, 06.11.2016 um 17.00 Uhr in die evangelische Kirche Alpen ein.

Die hierzulande eher seltene Kombination Harfe – Gitarre ist aus der Folklore Südamerikas kaum wegzudenken. Auch in Spanien und Italien werden beide Instrumente gerne zusammen eingesetzt. Mit Bearbeitungen von klassischen Gitarrenkonzerten, modernen Originalkompositionen und südamerikanischer Musik u.a. von A. Piazzolla und V. E. Sojo tritt das Duo Cuerda Cantabile seit 2003 im klassischen Konzertsaal auf und überzeugt das Publikum vom Reiz der beiden sich hervorragend ergänzenden Instrumente.

In ihrem Programm „Italienisch-Spanische Impressionen“ widmet sich das Duo der italienischen Musik des Barock und des frühen 19. Jahrhunderts, sowie spanischer und südamerikanischer Musik des 20. Jahrhunderts.

Inspiriert von den vielfältigen klanglichen Möglichkeiten der beiden Instrumente gründeten die beiden klassischen Musiker Susana Feige und Nirse González 2003 das Duo „Cuerda Cantabile“.

Beide Musiker sind als Solisten und in Kammermusikbesetzung vielgefragte Künstler bei Konzerten und Festivals im In- und Ausland. Ihre gemeinsame Konzerttätigkeit führte sie in Konzertsäle in Spanien und Deutschland.

Von 2006-2008 wurden sie von der Yehudi Menuhin Organisation Live-Music-Now gefördert. Der spanische/venezolanische Komponist Francisco Rodrigo widmete dem Duo das Werk „Andante, Danza e Finale“. Derzeit sind weitere Kompositionen für das Duo, darunter auch ein Konzert für Harfe-Gitarre und Orchester in Arbeit.

Susana Feige absolvierte ihr Studium zur Konzertharfenistin und Dipl. Musikpädagogin an der Robert-Schumann Hochschule Düsseldorf bei Fabiana Trani. Ein Zusatzstudium am Real Conservatorio Superior de Musica Madrid bei Maria Rosa Calvo-Manzano und Privatunterricht bei Prof. Han-An Liu (Köln/Graz), sowie Meisterkurse bei weiteren bekannten Harfenistinnen setzten Akzente in ihrer Ausbildung. Von 2004-2009 war sie Stipendiatin der Yehudi Menuhin Organisation Live-Music-Now.

Nirse González galt schon früh als talentierter Musiker, den das Publikum vor allem wegen seiner „Sensibilität, dem gehaltvollen Ton und seiner exzellenten Technik“ schätzt.

Er erhielt seine Ausbildung zum Konzertgitarristen in Venezuela und Europa (Spanien und Deutschland). Seine internationale Konzerttätigkeit führte ihn in Konzertsäle von Europa, Südamerika, Afrika und dem Nahen Osten. Er ist Preisträger in zahlreichen renommierten Wettbewerben. Hervorzuheben ist der 1. Preis im wohl wichtigsten Gitarrenwettbewerb „XL Certamen Internacional de Guitarra Francisco Tarrega 2006“ in Benicassim (Spanien).

Karten zu dieser Veranstaltung erhalten Sie ab dem 31.10.2016 im Vorverkauf im Rathaus Alpen, Information sowie bei der Sparkasse am Niederrhein, Zweigstelle Alpen zum Preis von 9,- € für Erwachsene und 5,- € für Schüler. An der Abendkasse kosten die Eintrittskarten 10,- € für Erwachsene und 6,- € für Schüler.

Mitglieder des Musik- und Literaturkreis Alpen erhalten die Eintrittskarten zum halben Preis.

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.musikundliteraturkreis-alpen.de/

Quelle: Gemeinde Alpen