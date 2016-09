Alte Hansestadt Lemgo: Die Grevenmarschstraße wird erneut zur Einbahnstraße

Pressemeldung vom 16. September 2016, 11:57 Uhr

Ab dem 19.09.2016 wird die Grevenmarschstraße in Fahrtrichtung zum Industriegebiet bis voraussichtlich zum 14.10.2016 zur Einbahnstraße. Wer aus dem Industriegebiet in die Innenstadt fahren möchte, muss die Umleitung über den Isringhausen-Ring und der Straße „An der Bega“ nutzen. Für den Stadtbus sind für die Haltestellen „Heutor“ und „Grevenmarsch“ in der Straße „An der Bega“ in Fahrrichtung zur Innenstadt Ersatzhaltestellen eingerichtet.

Auf Höhe des Toom Baumarkts wird voraussichtlich in der 41. Kalenderwoche noch eine Vollsperrung für 2-3 Tage eingerichtet, um die Fahrbahndecke zu asphaltieren. Die Umleitung in Richtung Industriegebiet wird dann über den Steinweg, die Lagesche Straße und den Isringhausen-Ring ausgeschildert. Die Zufahrt zum Marktkauf wird vom Kreisverkehr aus jederzeit frei bleiben.Der Stadtbus wird in diesen Tagen ausnahmsweise Ersatzbushaltestellen in beiden Richtungen in der Straße „An der Bega“ haben. Bitte achten Sie auf entsprechende Aushänge an den Bushaltestellen in der Grevenmarschstraße.

Die Blomeyer Straßen- und Tiefbau GmbH wird in dieser Zeit eine Abbiegespur für den neuen Toom Baumarkt herstellen.

