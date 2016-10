Alte Hansestadt Lemgo: Ganz Ohr Sein

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 13:21 Uhr

Noch einmal in diesem Jahr heißt es in der Lemgoer Stadtbücherei „Ganz Ohr sein“. Am Freitag, den 28. Oktober, stellen wieder einmal engagierte Menschen aus Lemgo Bücher oder Texte vor, die ihnen wichtig sind und denen zusätzliche Leser und eine größere Bekanntheit zu wünschen wäre. Am Montag, 24. Oktober, ist der Tag der Bibliotheken und beinahe schon traditionell findet in dieser Woche auch der kleine Leseabend aus der Reihe „Ganz Ohr sein“ statt. Und wieder einmal ist es den „Freunden und Förderern“ gelungen, Vorleser zu finden, die den meisten Bürgern vor allem über den ausgeübten Beruf bekannt sein dürften. Und deshalb darf man wie immer nicht nur auf die Bücher gespannt sein, sondern sich auch auf persönliche Einblicke und private Ansichten freuen. Vorlesen werden Petra Borgschulte, Direktorin am Amtsgericht Lemgo, Lucia Mühlhoff, Ph.D., Professorin an der Hochschule Ostwestfalen Lippe im Fachbereich Elektrotechnik und Technische Information, Markus Baier, im Lemgoer Rathaus zuständig für den Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauen, sowie Jürgen Scheffler, Leiter der städtischen Museen und inzwischen selber Autor vielfältiger Fachartikel und Bücher, teilweise auch als Herausgeber. Der Leseabend in der Stadt-bücherei in der Papenstraße 40 beginnt um 20 Uhr; der Eintritt ist frei, um Spenden für den Förderverein der Stadtbücherei Lemgo wird gebeten.

Quelle: Alte Hansestadt Lemgo