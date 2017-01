Bad Honnef: Bilderbuchkino in der Stadtbücherei am 18.01.2017

Pressemeldung vom 12. Januar 2017, 12:24 Uhr

Die Stadtbücherei, Rathausplatz 1, lädt alle Kinder ab drei Jahren am Mittwoch, 18.01.2017, um 16:00 Uhr zu einem Bilderbuchkino ein. Elke Schiffers erzählt diesmal eine Wintergeschichte von Astrid Lindgren: Es hat geschneit! Madita und ihre kleine Schwester Lisabet spielen den ganzen Tag draußen. Am nächsten Tag hat Madita Fieber und muss im Haus bleiben, während Lisabet mit Alva in die Stadt fahren darf, um Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Aber auch zu Hause ist es lustig – da kann man nämlich Pfefferkuchen backen. Doch während Madita mit ihrer Mama den Teig vorbereitet, erlebt Lisabet ein großes Abenteuer … Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Förderverein der Stadtbücherei statt.

Quelle: Stadt Bad Honnef