Bad Honnef: Bürgerinformationsveranstaltung im Bürgerhaus Windhagen zum Bebauungsplan „Dachsberg II“

Pressemeldung vom 19. Januar 2017, 15:24 Uhr

Am Dienstag, 24.01.2017, um 17:45 Uhr findet im Bürgerhaus in Windhagen, Reinhard-Wirtgen-Straße 6, 53578 Windhagen, eine Bürgerversammlung zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Dachsberg II“, Ortslage Stadt Bad Honnef und Ortsgemeinde Windhagen, statt. Die Bürgerversammlung findet im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Bau GB statt. In der Bürgerversammlung wird über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung/Entwicklung des Gebiete in Betracht kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung unterrichtet. Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung wird bestehen. Die Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen.

Quelle: Stadt Bad Honnef