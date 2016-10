Bad Honnef: Dritte Bürgerwerkstatt Inklusion für den Bereich Städtebau (öffentlicher Raum)

Pressemeldung vom 25. Oktober 2016, 14:13 Uhr

Ein weiterer Schritt für das gesamtstädtische Inklusionskonzept wurde gemacht: In einer engagierten Diskussion stellten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bürgerwerkstatt Inklusion zum Thema Städtebau die bestehende Situation in Bad Honnef auf den Prüfstand. Die Ergebnisse, insbesondere dieser Bürgerwerkstatt werden in das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISek) einfließen. Für die Stadt Bad Honnef mit Veranstalterin Iris Schwarz (Beauftragte für Menschen mit Behinderungen) waren Fabiano Pinto (Geschäftsbereichsleiter Städtebau), Dirk Wiehe (Fachdienstleiter Stadtplanung) sowie Harald Stange (Fachdienstleiter Bauordnung ) mit dabei. Besonders freute sich Iris Schwarz, als Gast Bürgermeisterin a. D. Wally Feiden zu begrüßen.

Zentraler Punkt war auch in dieser Veranstaltung der Wunsch nach einer möglichst barrierefreien Zugänglichkeit öffentlicher Räume. Ausnahmslos alle Anwesenden waren sich darin einig: Bad Honnef benötigt dringend ein oder besser noch mehrere öffentliche barrierefreie WCs (Behindertentoiletten). Profitieren würden davon alle: Sowohl die Einwohnerinnen und Einwohner Bad Honnefs als auch Gäste, egal ob auf einem der zahlreichen Feste, beim Einkauf oder Gastronomiebesuch.

Als verbesserungswürdig und sehr wichtig wurde der barrierefreie Zugang zu Geschäften und Gastronomie bewertet. Die jeweiligen Betreiberinnen und Betreiber können angesprochen werden. Um mehr Aufmerksamkeit für das Thema zu erlangen, wurde vorgeschlagen, einen „Inklusionspreis“ für besonders gelungene Lösungen zur Umsetzung barrierefreier Zugänge auszuschreiben.

Zu den Behindertenparkplätzen in Bad Honnef wurde angezweifelt, dass es genügend gibt. Außerdem wurden Vorschläge gemacht, wo die Ausweisung zusätzlicher Behindertenparkplätze sinnvoll ist. Die Idee, einen Standortcheck in das Inklusionskonzept mit aufzunehmen, wurde begrüßt. Alle Bahnhöfe barrierefrei auszubauen, stand ganz vorne auf der Liste der gewünschten Punkte. Verbesserungswürdig sei Pflaster und Straßenbelag in der Fußgängerzone und der Rheinpromenade. Ortsbesichtigungen und Beteiligungsprozesse der Bürgerschaft sind hierfür sinnvolle Maßnahmen.

Doch wird man auch eingestehen müssen, dass sich nicht alles lösen lässt. Fabiano Pinto brachte das treffend zum Ausdruck: „Inklusion geht weit über Barrierefreiheit hinaus. Wichtig für die Inklusion sind das Interesse und die Aufmerksamkeit für die Belange anderer. Als Planer im Dialog mit den Nutzern können wir vieles bedenken und lösen, es werden aber immer Kompromisse und Versäumnisse dabei sein. Dieses Eingeständnis des Unfertigen kann ein Ausdruck der eigenen Demut und ein Augenöffner dafür sein, dass jeder von uns irgendwo vom Gedanken der Inklusion profitieren kann.“

Die nächste Bürgerwerkstatt Inklusion zum Thema Erwerbsleben findet am Mittwoch, den 2.11.2016, von 19.00 bis 21.00 Uhr im Bad Honnefer Rathaus, Rathausplatz 1, in Raum 001 (Erdgeschoß) statt.

Danach werden, ebenfalls im Rathaus die folgenden Themen in den Bürgerwerkstätten angeboten: Mittwoch, 23.11.2016, 19:00 Uhr Senioren; Dienstag, 13.12.2016, 19:00 Uhr, Inklusion als Gesamtaufgabe.

Quelle: Stadt Bad Honnef