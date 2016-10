Bad Honnef: Förderantrag für Bad Honnefer Internet-Einkaufsportal abgegeben

Pressemeldung vom 18. Oktober 2016, 13:25 Uhr

Die Stadt Bad Honnef hat pünktlich vor Ende der Bewerbungsfrist den Antrag auf Fördermittel zum Projektaufruf „Digitalen und stationären Einzelhandel zusammendenken“ abgegeben. Mit tatkräftiger Unterstützung des Region Köln-Bonn e. V. konnte die Projektskizze entworfen und nun zur Begutachtung durch ein Auswahlgremium beim Projektträger, der Forschungszentrum Jülich GmbH, eingereicht werden.

Kern des Antrages ist die Einrichtung eines Einkaufsportals, das den Bad Honnefer Einzelhandel ins Internet bringt und gleichzeitig die Kundinnen und Kunden stärker in die Geschäfte lockt. Ergänzt wird das Angebot für die zukünftigen Nutzerinnen und Nutzer des digitalen Angebots auch durch Darstellungen der touristischen Ziele und Veranstaltungen, so dass erstmalig eine gemeinsame Plattform entsteht, die in alle Richtungen weiterführt.

Bürgermeister Otto Neuhoff: „Bad Honnef hat als kleines Mittelzentrum viel zu bieten. Noch ist die Innenstadt intakt, aber durch die Nutzung von Chancen, die das Internet heute bietet, können wir noch einiges aufholen. Dies wollen wir gemeinsam durch den Antrag auf Fördermittel schaffen. Unseren Hut haben wir dafür heute in den Ring geworfen. Jetzt heißt es Daumen drücken!“

Zahlreiche Einzelhändler und -händlerinnen sowie die Gemeinschaften Centrum e. V. und der Gewerbekreis Aegidienberg haben ihre Unterstützung schriftlich erklärt. Auch regionale Partner wie die Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg, die Wirtschaftsförderung des Rhein-Sieg-Kreises und der Einzelhandelsverband Bonn Rhein-Sieg Euskirchen e.V. haben bereits Beiträge geleistet und werden auch während des Projektes selbst beratend zur Seite stehen.

Mit einer Entscheidung über den nächsten Schritt – die Förderempfehlung – ist bis Ende des Jahres zu rechnen. Im Falle eines positiven Votums durch das Gutachtergremium folgt dann die formale Antragstellung. Mit der Umsetzung kann ab Mitte 2017 begonnen werden.

Quelle: Stadt Bad Honnef