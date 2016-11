Bad Honnef: Gedenkveranstaltungen Volkstrauertag 2016

Pressemeldung vom 8. November 2016, 16:31 Uhr

Die Stadt Bad Honnef, der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, der Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner -Ortsgruppe Bad Honnef- und der Reichsbund der Kriegs- und Zivilbeschädigten -Ortsverband Bad Honnef-Aegidienberg- laden aus Anlass des Volkstrauertages 2016 zur Teilnahme an folgenden Veranstaltungen ein:

Samstag, 12.11.2016 15:00 Uhr Kranzniederlegung an der Gedenkstele auf dem Jüdischen Friedhof, Auf der Helte, 15:30 Uhr Gedenkstunde auf dem Ehrenteil des Neuen Friedhofes an der Linzer Straße, gegen 16:15 Uhr Kranzniederlegung am Ehrenmal für das 8. Rheinische Fuß-Artillerie-Regiment, Löwendenkmal, Alexander-von-Humboldt-Straße (gegenüber Hotel Seminaris).

Darüber hinaus wird die Stadt Bad Honnef auf dem Waldfriedhof Rhöndorf, an den Gedenkstätten der Gefallenen des Ersten und Zweiten Weltkrieges am Hontes und auf dem Ehrenteil des Friedhofs Aegidienberg Kränze zum Gedenken niederlegen.

Sonntag, 13.11.2016 11:30 Uhr Gedenkstunde am Mahnmal auf dem Aeigidiusplatz in Bad Honnef-Aegidienberg

Quelle: Stadt Bad Honnef