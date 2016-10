Bad Honnef: Regelmäßige aktuelle Informationen: Flüchtlinge in Bad Honnef

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 15:53 Uhr

In den Unterbringungen der Stadt Bad Honnef leben derzeit 377 Asylbewerbende. Für alle ist eine Registrierung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) erfolgt. Den nächsten Schritt der Asyl-Antragsstellung, das „kleine Interview“, haben bereits um die 80 Prozent der Menschen absolviert.

Die Flüchtlinge mussten dazu entweder in die Außenstelle des BAMF in Burbach oder Münster reisen. An dieser Stelle wird den Paten und Patinnen ein großer Dank ausgesprochen, denn sie haben mit Unterstützung der Verwaltungsmitarbeitenden des Fachdienstes Asyl dafür gesorgt, dass die Flüchtlinge rechtzeitig zum mitgeteilten Termin zu den Außenstellen reisen konnten. Zumal erfolgte eine Mitteilung, dass ein Termin stattfindet, sehr oft kurzfristig und manches Mal auch von einem auf den anderen Tag. Bürgermeister Otto Neuhoff: „Das Engagement für die Flüchtlinge von den ehrenamtlich Tätigen ist wieder einmal vorbildlich, so dass viele Flüchtlinge in Bad Honnef bereits den Asylantrag gestellt haben.“ Das eigentliche Interview über den Asylantrag wird wieder entweder in Burbach oder Münster geführt, je nachdem wo die Asyl-Antragstellung erfolgt war. In diesen Wochen haben zahlreiche Flüchtlinge dazu Termine. Einige Wochen später erhalten die Flüchtlinge in der Regel den Bescheid.

Wird der Antrag anerkannt, ist eine Asylberechtigung festgestellt. Vielfach wird auch der Status „subsidiärer Schutz“ an Flüchtlinge, auch aus Syrien, verliehen. Er gilt zunächst für ein Jahr für Menschen, denen in ihrem Herkunftsland individuell ein schwerer Schaden droht.

Viele Flüchtlinge haben die Stadt Bad Honnef schätzen und lieben gelernt und wollen hier bleiben, was ein großes Kompliment ist. Asylbewerbende, die anerkannt sind, oder alle, denen subsidiärer Schutz gewährt wurde, können und sollten nach angemessener Frist aus den Flüchtlingsunterbringungen ausziehen. Vermieter oder Vermieterinnen können sich bei Interesse an einer Vermietung beim Fachdienst Soziales der Stadt Bad Honnef erkundigen. Die Miete wird vom Jobcenter übernommen. Ansprechpartner ist Felix Trimborn, Telefon 02224/184-165 oder per E-Mail felix.trimborn@bad-honnef.de.

Quelle: Stadt Bad Honnef