Bad Honnef: Rentenberatung der Deutschen Rentenversicherung

Pressemeldung vom 6. Dezember 2016, 15:28 Uhr

Die nächste Rentenberatung der Deutschen Rentenversicherung wird am Donnerstag, 15.12.2016, von 15:00 bis 17:00 Uhr im Rathaus der Stadt Bad Honnef, Rathausplatz 1, Raum 002, durchgeführt. Sie findet ausnahmsweise am dritten Donnerstag im Monat statt und nicht wie sonst üblich am zweiten Donnerstag im Monat.

Quelle: Stadt Bad Honnef