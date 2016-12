Bad Honnef: Weihnachtliches Bilderbuchkino in der Stadtbücherei am 21.12.2016

Pressemeldung vom 15. Dezember 2016, 14:49 Uhr

Die Stadtbücherei, Rathausplatz 1, lädt alle Kinder ab drei Jahren zu einem Bildbuchkino am Mittwoch, 21.12.2016, um 16:00 Uhr ein. Elke Schiffers erzählt eine Geschichte von der kleinen Hexe, die wie alle anderen Weihnachten feiern möchte. Aber da ist ja noch sooo viel zu tun. Womit fängt man an: Plätzchen backen, den Weihnachtsbaum schmücken und vieles mehr. Ob die kleine Hexe wohl noch rechtzeitig fertig wird? Das erfahren die Kinder beim Bilderbuchkino. Der Eintritt ist frei! Die Veranstaltung wird in Kooperation mit dem Förderverein der Stadtbücherei durchgeführt.

Quelle: Stadt Bad Honnef