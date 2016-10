Bad Oeynhausen: Fatima und der Traumdieb

Pressemeldung vom 21. Oktober 2016, 15:24 Uhr

Im Rahmen der diesjährigen Märchentage lädt das Märchenmuseum Bad Oeynhausen, Am Kurpark 3 am Samstag 22. Oktober um 15.30 Uhr alle Kinder ab 5 Jahren zu einer Aufführung der Geschichte „Fatima und der Traumdieb“ von Rafik Schami mit dem Figurentheater Marmelock aus Hannover ein.

Fatima fragt nach Arbeit im Schloss. „Wenn du eine Woche hier arbeitest, ohne dich zu ärgern“, erklärt ihr der Schlossherr, “ bekommst du ein Goldstück als Lohn.“ Doch Fatima sucht wichtigeres als Gold. Von ihrem Bruder Hassan weis sie, dass der finstere Herr Träume stiehlt – und die will das mutige Mädchen befreien. Gemeinsam mit der stummen Frau muss sie den Schlossherrn mit seinen eigenen Mitteln überlisten, damit sie das verbotene Zimmer öffnen und die gefangenen Träume frei lassen kann. Das orientalische Märchen voller Magie und Poesie, soll Mut machen, nicht das zu tun, was andere uns sagen. Es treten auf: Die Geschwister Hassan und Fatima, die kranke Mutter, der dicke Schlossherr, eine Kuh, ein kupfernes Pferd und eine geheimnisvolle Erzählerin. Ganz, wie man es von einer echten Märchenerzählerin erwartet, stellt Britt Wolfgramm in wechselnder Stimm- und Stimmungslage alle Figuren allein dar und wartet mit originellen Spielideen auf: So wird auf der Bühne auch mal eine Samtmütze zur Kuh oder eine Schürze zum Perserteppich umfunktioniert. Und der Wanst des feisten Traumdiebs besteht – natürlich – aus einem dicken Kopfkissen.

Karten an der Museumskasse, auch im Vorverkauf, Tel. 05731/143410.

Quelle: Stadt Bad Oeynhausen