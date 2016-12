Bad Oeynhausen: Stadtwerke Bad Oeynhausen am 24.12.2016 (Heiligabend) und am 31.12.2016 (Sylvester) geschlossen

Pressemeldung vom 19. Dezember 2016, 14:40 Uhr

Die Stadtwerke Bad Oeynhausen sind am 24.12.2016 (Heiligabend) und am 31.12.2016 (Sylvester) geschlossen.

Der Recyclinghof ist ebenfalls an den beiden Tagen geschlossen.

Vom 27. – 30.12.2016 ist der Recyclinghof selbstverständlich geöffnet, so dass unsere Kunden auch zwischen Weihnachten und Neujahr anfallende Abfälle abgeben können.

Der Winterdienst wird selbstverständlich auch an diesen Tagen durchgeführt. Die Abholung der Müllgefäße erfolgt durch die Fa. Tönsmeier (siehe Abfallkalender).

In dringenden Notfällen melden Sie sich bitte bei der Feuerwache Bad Oeynhausen (Tel. 1520). Die Feuerwache leitet diese dann sofort an unseren Bereitschaftsdienst weiter, so dass Sie umgehend Hilfe erhalten.

