Pressemeldung vom 18. Oktober 2016, 15:37 Uhr

Zum Auftakt der diesjährigen, 24. Bad Oeynhausener Märchentage haben das Märchenmuseum und sein Förderkreis die Arabistin und Musikerin Claudia Ott eingeladen, die in diesem Frühjahr ihre Übersetzung eines neuaufgefundenen Fragments vom glücklichen Ende der weltbekannten Erzählungen von Tausendundeine Nacht veröffentlichte.

Am Freitag 21. Oktober um 19.30 Uhr wird die Übersetzerin Claudia Ott im Deutschen Märchen- und Wesersagenmuseum, Am Kurpark 3, aus Ihrer Übersetzung lesen und auf der arabischen Rohrflöte spielen. In einem von der Museumsleiterin Dr. Hanna Dose moderierten Gespräch wird sie außerdem über das aufgefundene Manuskript erzählen und Fragen beantworten.

In einer kleinen Bibliothek in Zentralanatolien, die vor 250 Jahren ein Sammler alter Handschriften erbaute, liegt – versteckt in einem falsch beschrifteten Schuber – ein uraltes Manuskript des Endes von „Tausendundeine Nacht“. Diese sensationelle Entdeckung macht Claudia Ott mit ihrer Übersetzung erstmals der Öffentlichkeit zugänglich. Über das Ende der Rahmenerzählung von der klugen Schahrasad, die durch ihre Geschichten König Schahriyar davon abhält, sie zu töten, war bisher so gut wie nichts bekannt.

Die vollständigen arabischen Manuskripte, die erst im 19. Jahrhundert unter europäischem Einfluss entstanden sind, blenden die Rahmenerzählung fast völlig aus. Erstmals werden nun die letzten 125 Nächte des Zyklus sowie der ausführliche Schluss in einer arabischen Fassung zugänglich, die viele Jahrhunderte älter ist. Claudia Ott versteht es meisterhaft, die Unmittelbarkeit und Frische des arabischen Originals zu vermitteln. Frei von allen europäischen Übermalungen und Ausschmückungen entführt sie den Leser in eine zauberhafte Welt der Paläste und Basare, der weisen Wesire und verschlagenen Händler, eine Welt voller erotischer Abenteuer und böser Streiche. „Ach, Schwester“, seufzte Dunyasad, „wie köstlich ist deine Geschichte und wie schön und süß und angenehm!“

Dr. Claudia Ott studierte Islamwissenschaften, Arabistik, Iranistik und andere orientalistische Fächer in Jerusalem und

Tübingen. 1998 wurde sie an der Freien Universität Berlin mit einer Arbeit zur arabischen Epik promoviert. Von 1993 bis 1998 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Seminar für Semitistik und Arabistik der Freien Universität Berlin. Von 1998 bis 1999 hielt sie sich zum Studium arabischer Musik sowie zu musikwissenschaftlichen Forschungen in Kairo auf. Von 2000 bis 2013 war sie, mit langen Unterbrechungen, wissenschaftliche Assistentin am Seminar für orientalische Philologie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Seit 2013 ist sie Lehrbeauftragte und Assoziiertes Mitglied am Seminar für Arabistik und Islamwissenschaft der Georg-August-Universität Göttingen.

Der Förderkreis Märchenmuseum e.V. lädt in der Pause dieser Veranstaltung zu einem Umtrunk ein.

Karten zum Preis von 15, € gibt es im Vorverkauf im Museum wie auch an der Abendkasse.

Quelle: Stadt Bad Oeynhausen