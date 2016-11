Balve: Du liest für mich, ich les‘ für Dich!

Pressemeldung vom 17. November 2016, 15:15 Uhr

Kinder lesen gemeinsam ein Buch auf Deutsch und Arabisch zum Vorlesetag am 18. November

Aus der Zeitung, aus dem Fernsehen, in der Schule – Kinder erfahren einiges über die Menschen, die zu uns geflüchtet sind. Aber wer genau sind eigentlich die Kinder, die neu hier in Balve sind? Wie klingt ihre Sprache? Und haben wir gemeinsame Geschichten? Ein Angebot für alle Alt- und Neu-Balver macht zum bundesweiten Vorlesetag am Freitag, 18. November, in Zusammenarbeit mit dem Bündnis für Flüchtlinge die Öffentliche Bücherei Balve. Am Nachmittag ab 16 Uhr lesen Kinder sich gegenseitig vor – und zwar auf Deutsch und Arabisch. Gelesen wird das Buch „Bestimmt wird alles gut“ von Kirsten Boie mit einer arabischen Übersetzung von Mahmoud Hassanein. Erzählt wird darin die Geschichte von Rahaf und Hassan aus der syrischen Stadt Homs, die vor dem Krieg in einem viel zu kleinen Boot über Ägypten nach Italien reisen- und wie sie ihre Ankunft und die Zeit des Wartens in Deutschland erleben. Im Anschluss an die Lesezeit und nach einer kleinen Frage- und Diskussionsgelegenheit wird unter der Anleitung von Sandra Herdes noch gemeinsam Buntes aus Herbstblättern gebastelt. Tee und Kekse sollen die Herbstrunde gemütlicher machen. Die Aktion richtet sich an alle Kinder bis etwa zur sechsten Klasse. Auch die Eltern und Geschwister können natürlich bleiben und mithören.

Quelle: Stadt Balve