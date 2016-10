Bedburg-Hau: Kinder- und Jugendpsychiatrie der LVR-Klinik in Geldern feiert ihr 10-jährigen Bestehen

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 12:21 Uhr

Die Kinder- und Jugendabteilung der LVR-Klinik Bedburg-Hau in Geldern feiert in diesem Jahr ihr 10-jähriges Bestehen mit einem Tag der offenen Tür.

Interessierte haben am 26. Oktober von 15 bis 18 Uhr die Gelegenheit die Einrichtung am Geesthof 1 in Geldern kennen zu lernen. An diesem Nachmittag stellen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das diagnostische und therapeutische Angebot der Institutsambulanz und der Tagesklinik vor und stehen für persönliche Gespräche zur Verfügung. Zur Geschichte und den Hintergründen der Dependance der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Geldern informieren wir Sie gerne vorab. Das Pressegespräch findet statt:

am Mittwoch, den 19. Oktober 2016,

um 11.00 Uhr in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Geldern ,

Klinik am Geesthof, Am Geesthof 1, 47608 Geldern

Als Gesprächspartner stehen Ihnen u.a. die Chefärztin der LVR-Kinder- und Jugendpsychiatrie Dr. Ursula Kirsch, sowie die Leitung der Gelderner Dependance und Mitarbeiterinnen des Teams und die Pressesprecherin Maria Ebbers zur Verfügung.

Quelle: LVR-Klinik Bedburg-Hau