: Beethoven-Zyklus in Bergkamen

Pressemeldung vom 28. November 2016, 14:25 Uhr

Am Anfang stand die wunderbare Idee von Felicitas Stephan, der künstlerischen Leiterin unseres Festivals, zum 7. Celloherbst am Hellweg 2016 das gesamte Werk für Violoncello und Klavier von Ludwig van Beet- hoven in 7 Konzerten von 7 Cellistinnen und Cellisten aus der ganzen Welt in den schönsten und interessan- testen Spielstätten der Hellweg-Region zur Aufführung zu bringen. Diese Idee wird nun Wirklichkeit. Freuen Sie sich auf die fünf Sonaten für Klavier und Violoncello und die drei Variationswerke, die Beethoven für Cello und Kla- vier geschrieben hat sowie auf die selten gespielte 6. Beethoven-Sonate für Horn in ihrer originalen Fas- sung! Mit den fünf Sonaten von Ludwig van Beethoven trat das Violoncello aus seinem „Schattendasein“ als Generalbassinstrument heraus. Cello und Klavier mu- sizieren hier als gleichberechtigte Partner, was in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts keinesfalls die Regel war. Beethoven selbst sprach von ,,einem neu- en Weg“ und nutzte die einmalige Chance, eine kam- mermusikalische Gattung für Klavier und Violoncello neu zu begründen. Interpretiert werden diese Werke von Musikerinnen und Musikern aus Frankreich, Itali- en, England, Rumänien, Brasilien, Japan, Russland und Deutschland. Die Konzerte führen Sie an unsere eindrucksvollsten Spielstätten entlang der Ruhr, wie zum Beispiel Haus Füchten in Ense, das Wasserschloss Opherdicke oder das Rittergut Störmede in Geseke, aber auch in die his- torischen Rathäuser von Arnsberg und Werne sowie in die Galerie „sohle 1“ in Bergkamen. Genießen Sie die- se musikalische Reise durch unsere Region, immer be- gleitet von der Kammermusik Ludwig van Beethovens!

Quelle: Kulturverein Westfalen