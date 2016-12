Bottrop: „Alte Liebe“

Pressemeldung vom 21. Dezember 2016, 14:47 Uhr

Eine szenische Lesung mit Ulrike Kriener und Georg Weber am 28. Januar

„Alte Liebe“ ist der Titel einer Lesung nach dem Roman von Elke Heidenreich und Bernd Schroeder (Carl Hanser Verlag), die szenisch dargestellt wird von Ulrike Kriener und Georg Weber. Die Veranstaltung findet am Samstag, dem 28. Januar 2017, ab 20 Uhr im Kammerkonzertsaal (Böckenhoffstraße 30) statt. Eintrittskarten sind ab sofort in der „Lebendigen Bibliothek“ zum Preis von 15 Euro erhältlich.

Zum Buchinhalt: Alte Liebe rostet nicht. Aber die Zeit ist nicht spurlos vorbeigegangen an Lore und Harry. Die leidenschaftliche Lore hat Angst, bald mit dem frisch pensionierten Harry untätig im Garten zu sitzen. Unterdessen heiratet ihre Tochter Gloria in dritter Ehe einen steinreichen Industriellen, der ihr Vater sein könnte. Wie konnte es soweit kommen?

Elke Heidenreich und Bernd Schröder haben einen klugen, wunderbar leicht dahin fließenden Roman mit umwerfenden Dialogen geschrieben. Die Schauspieler Ulrike Kriener und Georg Weber hauchen in ihrer szenischen Lesung Lore und Harry Leben ein. Dass die beiden seit vielen Jahren verheiratet sind, ist ein glücklicher Zufall – in jeder Hinsicht.

