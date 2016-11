Bottrop: An Lindhorststraße: Verkehrsstörungen durch Ampelumbau

Pressemeldung vom 30. November 2016, 15:03 Uhr

An der Kreuzung der Straße Im Fuhlenbrock mit der Lindhorststraße müssen in drei Phasen die dortigen Ampelanlagen umgebaut werden. Deshalb kommt es dort nach Mitteilung der Stadtverwaltung zwischen dem 30. November und dem 23. Dezember zu einigen Verkehrsstörungen. So werden einige Fahrspuren im Wechsel gesperrt sowie die Vollsperrung einiger Gehwegbereiche vorgenommen. Die Stadtverwaltung bittet ortskundige Verkehrsteilnehmer entsprechend, diesen Bereich während der Umbauarbeiten möglichst zu meiden oder großräumig zu umfahren.

Quelle: Pressestelle der Stadt Bottrop