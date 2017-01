Bottrop: Anmeldeverfahren für weiterführende Schulen beginnt

Pressemeldung vom 20. Januar 2017, 10:24 Uhr

Die Anmeldeverfahren für die weiterführenden Schulen beginnt in den kommenden Tagen. Schülerinnen und Schüler, die zurzeit noch die vierte Klasse der Grundschule besuchen, werden nach den Sommerferien auf eine Hauptschule, Realschule, Gesamtschule, Sekundarschule oder auf ein Gymnasium wechseln. An Grundschulen werden zusammen mit den Halbjahreszeugnissen Anmeldescheine ausgegeben. Auf die Besonderheiten der einzelnen Schulformen geht eine Informationsbroschüre ein, die die Erziehungsberechtigten bereits über die Grundschule bekommen haben.

Das Anmeldeverfahren für die Gesamtschulen und die Sekundarschule Kirchhellen beginnt am 3. Februar. Das Anmeldeverfahren für die Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien beginnt am 28. Februar. Benötigt werden eine Kopie des Halbjahreszeugnisses und die Empfehlung der Grundschule zur Wahl der Schulform. Alle weiteren Informationen zum Verfahren sowie die Anmeldezeiträume sind in der Informationsbroschüre „Weiterführende Schulen 2017/2018“ enthalten.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass eventuell nicht alle Schülerinnen und Schüler an der gewünschten Schule aufgenommen werden können, da die Raumkapazität einiger Schulen eine unbegrenzte Aufnahme nicht zulässt.

Quelle: Pressestelle der Stadt Bottrop