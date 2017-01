Bottrop: Anmeldungen für den Kinderferiencircus in Kirchhhellen

Pressemeldung vom 12. Januar 2017, 16:44 Uhr

In den kommenden Osterferien findet wieder ein Kinderferiencircus in Kirchhellen statt. Der Anmeldetermin dazu ist in der kommenden Woche, am Mittwoch, den 25. Januar. Anmelden kann man sich im Sitzungssaal der Bezirksverwaltungsstelle Kirchhellen (Kirchhellener Ring 84-86) in der Zeit von 8 bis 12 Uhr.

Quelle: Pressestelle der Stadt Bottrop