Bottrop: „Entdecke Dein Talent“: Besonderer Auftakt am 22. September

Pressemeldung vom 16. September 2016, 15:57 Uhr

Aktion „MEinblick“ bringt Schüler und Betriebe auf kreative Weise in Kontakt

Im Rahmen der „TalentTage Ruhr“ haben Bottroper Schülerinnen und Schüler Einblicke in Betriebe erhalten und diese mit ihrem Smartphone festgehalten. Die Ergebnisse sind nun am Donnerstag, dem 22. September, ab 17 Uhr im „Talentcafé“ an der Hochschule Ruhr West zu sehen.

Die Schüler der Willy-Brandt-Gesamtschule und der Radio-AG des Berufskollegs Bottrop haben im Sommer 2016 mit ihren Smartphones heimische Betriebe besucht. Dort haben sie ihre Einblicke mit dem Handy in Bild und Ton festgehalten – ob der Einsatz von Werkzeugen, die Erstellung von Produkten oder ob Menschen bei der Arbeit, aber auch einfach nur „Kleinigkeiten am Rande“. Unterstützt und angeleitet wurden die Schülerinnen und Schüler vom Fotografen Michael Kestin.

Damit sollte der kreative Umgang mit den mobilen Endgeräten den Jugendlichen aufgezeigt sowie Kontakte zwischen den Schülern und den Menschen in den Betrieben angeregt werden. „Das hat super geklappt. Sie sind gut miteinander ins Gespräch gekommen“, teilt Carsten Haack von der Handwerkskammer Münster und Mitorganisator der Aktion mit. „Und zwar über die Arbeit, über Perspektiven und Einiges mehr. Vielleicht ergibt sich sogar ein Praktikum oder einen Ausbildungsplatz nach der Schulzeit. Wer weiß“, erläutert er weiter. Das Fazit der Smarphone-Aktion lautet: Arbeit in Bottrop ist vielseitig. Genau hinhören, genau hinschauen, lohnt sich.

Zu sehen sind die Ergebnisse am 22. September in der Hochschule Ruhr West. Hier informieren bis 19 Uhr außerdem Auszubildende und Studierende zu Ausbildungsberufen und Studienfächern. Alle Schülerinnen und Schüler der Oberstufe sind herzliche eingeladen.

Ansprechpartner für weitere Informationen ist Wolfgang Wuwer von der Koordinierungsstelle Schule – Beruf (e-mail: wolfgang.wuwer@bottrop.de). Interessierte werden zudem im Internet auf der Seite „www.talentmetropoleruhr.de“ fündig.

Quelle: Pressestelle der Stadt Bottrop