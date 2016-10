Bottrop: Ferienangebot für Kinde „Töpfer dein eigenes Geschirr“ und Keramikkurs für Erwachsene

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 13:12 Uhr

Vom 19. bis 21. Oktober können Kinder ab 8 Jahren im Ferienangebot der Kulturwerkstatt vier Stunden am Tag gemeinsam mit der Keramikerin Uschi Gutsch töpfern. Bei „Töpfer dein eigenes Spiel“ kann, wie der Name schon sagt, ein eigenes Spiel entworfen und getöpfert werden. Egal ob Schach, Domino , Memory oder ein ausgedachtes Fantasiespiel, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Zeit: 19. bis 21. Oktober 2016, jeweils von 10 bis 14 Uhr Ort: Kulturzentrum August Everding, Raum 4.19 Entgelt: 30 Euro plus Materialkosten

Im Kurs „Keramikwerkstatt“ können in entspannter Atmosphäre eigene Skulpturen entworfen werden oder an der Drehscheibe individuelle Schalen, Teller oder Vasen entstehen. Dieser Kurs läuft schon seit dem 19. September und richtet sich an Jugendliche und Erwachsene ab 16 Jahren. Interessierte können gerne noch dazu stoßen und die Töpferkunst für sich entdecken. Zeit: montags, 18.30 bis 20 Uhr Ort: Kulturzentrum August Everding, Raum 4.19 Entgelt: 39,60 Euro plus Materialkosten

Quelle: Pressestelle der Stadt Bottrop