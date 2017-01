Bottrop: Jugendamt lädt wieder zu Kinderferiencircus-Wochen ein

Pressemeldung vom 25. Januar 2017, 16:51 Uhr

Auch in diesem Jahr veranstaltet der Fachbereich Jugend und Schule der Stadt Bottrop einen Kinderferiencircus in den Osterferien in Kirchhellen und einen im Sommer ab dem 10. Juli innenstadtnah auf dem Festplatz Donnerberg an der Bogenstraße.

Als Teil des Programms werden die Kinder im Alter ab sechs Jahren jeweils zu Nachwuchsartisten ausgebildet. Am Ende einer Projektwoche präsentieren die Kinder das Erlernte in einer Gala. Täglich steht den Kindern, die angemeldet sind, ein warmes Mittagessen inklusive Getränke zur Verfügung. Das weitere, große Kreativ- und Spielangebot kann auch von Kindern, die nur an einzelnen Tagen teilnehmen, genutzt werden. Das gesamte Projekt wird von qualifizierten Fachkräften und Profi-Artisten begleitet.

Anmeldungen für den Kinderferiencircus im Sommer sind am Samstag, dem 28. Januar, von 9 bis 12.30 Uhr im „Spielraum“ an der Prosperstraße 71/1 möglich.

Quelle: Pressestelle der Stadt Bottrop