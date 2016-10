Bottrop: Kinderbuchautorin Fritzi Bender zu Gast

Pressemeldung vom 18. Oktober 2016, 16:27 Uhr

Die Stadtteilarbeit der Lebendigen Bibliothek Bottrop macht sich für die frühkindliche Leseförderung stark. In diesem Zusammenhang hat Sie die bekannte Kinderbuchautorin Fritzi Bender eingeladen, um Kindern an den spielerischen Umgang mit Sprache, Wortklang und Rhythmus heranzuführen.

Fritzi Bender hat dazu ein interaktives Programm mit Handpuppenspiel entwickelt. In Bottrop wird sie aus dem Buch: „Balduin bleibt grün“ vorlesen und spielen. Die Lesung findet am Dienstag, 25. Oktober um 10.30 Uhr in der Katholischen Kindertageseinrichtung St. Franziskus in Bottrop-Welheim statt.

Finanziert wird diese Autorenbegegnung zum Teil über den Friedrich-Bödecker-Kreis NRW. Im Anschluss an die Lesung präsentieren die Mitarbeiterinnen der Lebendigen Bibliothek Dietlinde Kamp-Kalus und Gabriele Kühlkamp interessierten Eltern in einer kleinen Buchausstellung Bücher und Medien für Kindergartenkinder. Eine Gesprächsrunde mit den Eltern zum Thema Entwicklung der Lesekompetenz und der Freude am Umgang mit Sprache und Literatur runden den Vormittag ab.

Quelle: Pressestelle der Stadt Bottrop