Bottrop: Konzert „Grenzenlose Töne“ in der Aula Welheim

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 16:47 Uhr

Veranstaltung für Inklusion und für ein gemeinsames Miteinander

Am 5. November 2016 veranstaltet das Sozialamt der Stadt Bottrop ein inklusives Konzert in der Aula Welheim (Welheimer Straße 80, 46238 Bottrop). Auftreten werden die inklusive Band „Total Normal“, die Bottroper Band „Tini Tussis“ und „Kapelle Petra“. Der Rotary Club Bottrop-Wittringen ist Sponsor dieses Konzerts.

Ziel ist, mit diesem Konzert ein Zeichen zu setzen für das gemeinsame Miteinander. Einlass ist um 17.30 Uhr, Beginn ist 18 Uhr. Das Konzert endet um 22 Uhr. Der Eintritt kostet 2,50 Euro. Das Mindestalter beträgt 16 Jahre. Parkplätze stehen auf dem Schulhof zur Verfügung.

Der freie Vorverkauf startet ab 25. Oktober 2016, Zimmer Nummer 1.208 in den Räumen des Sozialamtes an der Horster Str. 6-8 (Haus der Beratung), täglich von 8.30 Uhr bis 16 Uhr. und endet am 28. Oktober 2016 um 12.30 Uhr. Ansprechpartner ist Claas Trippe 02041/703825 claas.trippe@bottrop.de.

Quelle: Pressestelle der Stadt Bottrop