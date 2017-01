Bottrop: Meister der schnellen Kurven gesucht

Pressemeldung vom 25. Januar 2017, 16:21 Uhr

Gemeinsam mit dem städtischen Fachbereich Jugend und Schule veranstaltet das Team der „Lebendigen Bibliothek“ an zwei Tagen eine Carrera-Rallye für Kinder. Wer teilnehmen möchte und zwischen sechs und zwölf Jahre alt ist, kann am Donnerstag, dem 2. Februar, und am Freitag, dem 3. Februar, jeweils von 15 bis 17 Uhr an den Start gehen. Darauf hat jetzt die Stadtverwaltung hingewiesen.

Um einen Tagessieger zu ermitteln, werden mehrere Runden gegeneinander gefahren. Wer auf der 20 Meter langen Strecke die schnellste Zeit fährt, erhält am Ende des Wettbewerbs einen Pokal. Jeder Interessierte kann an beiden, aber auch nur an einem Tag teilnehmen.

Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl wird um Voranmeldung zur Veranstaltung gebeten, entweder persönlich in der „Lebendigen Bibliothek“ (Böckenhoffstraße 30) oder unter der Rufnummer 70-3886.

Quelle: Pressestelle der Stadt Bottrop