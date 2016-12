Bottrop: Mütterberatung des Gesundheitsamtes

Pressemeldung vom 23. Dezember 2016, 10:29 Uhr

Termine im Januar 2017

Das städtische Gesundheitsamt bietet neben dem wöchentlichen Beratungstermin für Mütter (donnerstags, 10 bis 11 Uhr) im Gesundheitsamt (Gladbecker Straße 66, Raum 014) auch gesonderte Termine außerhalb an.

Im Januar finden sie am Dienstag, dem 10. Januar von 14 bis 15 Uhr im städtischen Kindergarten Röttgersbank, am Dienstag, dem 17. Januar, zwischen 14 und 15 Uhr im AWO-Familienzentrum „Hand in Hand“ und am Montag, dem 30. Januar, ab 14.30 Uhr im Familienzentrum „Rappelkiste“statt.

Fragen zur Mütterberatung werden ansonsten im Gesundheitsamt unter den Rufnummern 70-3524 oder -3530 beantwortet.

