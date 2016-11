Bottrop: Musikschule hat noch freie Unterrichtsplätze zu bieten

Pressemeldung vom 17. November 2016, 13:08 Uhr

Anmeldungen möglich zum Instrumentalunterricht, zur musikalischen Früherzierhung und zu einer Eltern-Kind-Gruppe

An der städtischen Musikschule sind noch Unterrichtsplätze für Klavier, Gitarre, Geige, Block- und Querflöte zu vergeben. Das Angebot im Einzel- oder Gruppenunterricht richtet sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Die Unterrichtszeiten finden in der Regel am frühen Nachmittag statt und werden individuell festgelegt. Falls kein eigenes Instrument vorhanden ist, werden Leihinstrumente zur Verfügung gestellt.

Eine neue Gruppe der musikalischen Früherziehung ist für Januar geplant. Ziel ist es, Kindern ab vier Jahren Freude an der Musik zu vermitteln und die Lust auf das Erlernen eines Instrumentes zu wecken. Singen, Bewegung und Musiklehre werden spielerisch vermittelt und regen die Fantasie und Spiellust der Kinder an. Die Unterrichtszeit beträgt 60 Minuten und findet donnerstags am frühen Nachmittag statt.

Ebenfalls für Januar ist eine Eltern-Kind-Gruppe vorgesehen. Hier knüpfen zwei- und dreijährigen Kinder mit Vater, Mutter, Oma oder Opa erste Kontakte zur Musik. In der Gruppe wird gemeinsam gesungen, Tanzspiele gemacht und Anregungen für zuhause mitgegeben.

Weitere Informationen zu Kursinhalten und Preisen gibt es im Internet unter www.musikschule-bottrop.de und bei Monika Knorr, monika.knorr@bottrop.de, Tel.: 70-3328.

Quelle: Pressestelle der Stadt Bottrop