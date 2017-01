Bottrop: Schattentheater

Pressemeldung vom 18. Januar 2017, 10:04 Uhr

Das „Theater der Dämmerung“ zeigt Kindern zwischen vier und sieben Jahren in der „Lebendigen Bibliothek“ zwei bekannte Märchen, „Rotkäppchen“ und „Die Bremer Stadtmusikanten“, in ungewöhnlicher Form: Am Mittwoch, dem 25. Januar, begleiten gefühlvolle Lichteffekte und Musik klassische Scherenschnitt-Figuren durch das Märchenland. Die Veranstaltung, die um 14.30 Uhr beginnt, dauert knapp 45 Minuten. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl wird um Voranmeldung zur Veranstaltung gebeten, entweder persönlich in der „Lebendigen Bibliothek“ (Böckenhoffstraße 30) oder unter der Rufnummer 70-3886.

