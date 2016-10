Bottrop: Sperrung auf der Kraneburgstraße

Pressemeldung vom 18. Oktober 2016, 15:25 Uhr

In der kommenden Woche ist ein Teilstück der Kranenburgstraße gesperrt. Die Sperrung beginnt am Montag, 17. Oktober und endet voraussichtlich am Freitag, 21. Oktober. Sie wird in zwei Abschnitten durchgeführt und liegt im ersten Abschnitt zwischen den Hausnummer 20/29 und Hausnummer 35 / Fürstenbergschule und im zweiten Abschnitt zwischen den Hausnummern 20/25 und 27. Eine Umleitung auch in Richtung Fürstenbergschule ist ausgeschildert. Auf der Straße werden Bauarbeiten durchgeführt

Quelle: Pressestelle der Stadt Bottrop