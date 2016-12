Bottrop: Spielbusteam zur Mühlenstraße 16 umgezogen

Pressemeldung vom 21. Dezember 2016, 11:52 Uhr

Ab dem 2. Mai 2017 wird das Rathaus kernsaniert (wir berichteten). Im Vorfeld der Arbeiten ziehen in den nächsten Wochen verschiedenste städtische Dienststellen an neue Standorte. So auch das Team des Spielbusses „Rollmobs“. Mit Bus und allen, umfangreichen Lagermaterialien ist das Team um Nadine Puylaert und Peter Eichhorn jetzt in der ehemaligen Michael-Ende-Schule an der Mühlenstraße 16 zu finden, wo das Team auch verbleiben wird. Die bisherige Unterkunft an der Böckenhoffstraße 40 wird künftig von anderen Dienststellen genutzt.

Quelle: Pressestelle der Stadt Bottrop