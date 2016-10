Bottrop: Stadt sammelt Vorschläge für Bus- und Bahn

Pressemeldung vom 26. Oktober 2016, 17:24 Uhr

Der öffentliche Personen-Nahverkehr soll stärker an die Bedürfnisse der Bürger angepasst werden. Dafür sammelt das Stadtplanungsamt Vorschläge zur Verbesserung. Im Internet werden unter www.nahverkehr-bottrop.de bis zum 14. November Anregungen und Ideen gesammelt.

Wo fährt wann und wie oft ein Bus? Wie sind die Haltestellen in der Stadt Bottrop ausgestattet? Welche Anschlüsse sind sinnvoll? Gemeinsam mit dem Planungsbüro Planersocietät in Dortmund untersucht die Stadt Bottrop mit dem aktuellen Nahverkehrsplan. Geprüft wird, ob der Bus- und Bahnverkehr den Entwicklungen in neuen Wohngebieten, Veränderungen in der Gesellschaft und den Verkehrsbedürfnissen der Bürger genügt. Die eingereichten Anregungen fließen in die Überlegungen des Nahverkehrsplans mit der Stadt Bottrop und den Verkehrsunternehmen ein.

Quelle: Pressestelle der Stadt Bottrop