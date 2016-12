Pressemeldung vom 21. Dezember 2016, 12:04 Uhr

Anfang Januar sind wieder die Sternsinger auch in Bottrop unterwegs. Oberbürgermeister Bernd Tischler empfängt einige Sternsinger-Gruppen in guter Tradition erneut im Rathaus. Im kommenden Jahr ist der Termin am Donnerstag, dem 5. Januar, ab 11 Uhr im Ratssaal.

Quelle: Pressestelle der Stadt Bottrop