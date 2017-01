Bottrop: Veranstaltung für kleine Kinder und ihre Eltern in der „Lebendigen Bibliothek“

Pressemeldung vom 26. Januar 2017, 16:49 Uhr

Eltern können bei einer Veranstaltung in der „Lebendigen Bibliothek“ mit ihren drei- und vierjährigen Kindern auf spielerische Art und Weise die Welt der Bücher entdecken. Die Bottroper Autorin Pia Löber liest am Samstag, dem 4. Februar, ab 11 Uhr Geschichten und bindet die Kinder ins Vorlesen mit ein. So werden die Geschichten zum Leben erweckt und für das Kind begreiflich gemacht. Nach dem 30- bis 45-minütigen Vorlesen können noch alle Gäste in der Bibliothek stöbern. Die Eltern können sich untereinander austauschen.

Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl wird um Voranmeldung zur Veranstaltung gebeten, entweder persönlich in der „Lebendigen Bibliothek“ (Böckenhoffstraße 30) oder unter der Rufnummer 70-3886.

Quelle: Pressestelle der Stadt Bottrop