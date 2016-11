Bottrop: Verkehrsunfallkommission überprüft Unfallhäufungsstellen

Pressemeldung vom 29. November 2016, 14:01 Uhr

In ihrer diesjährigen Sitzung hat die Verkehrsunfallkommission auf Stadtebene zu verschiedenen Unfallhäufungsstellen aus den Jahren 2014 und 2015 Bilanz gezogen. Das Fazit: An den meisten Stellen wirkten die bereits umgesetzten Maßnahmen, so dass dort die Zahl der Unfälle deutlich zurückging und keine Unfallhäufung mehr vorlag. Dies betrifft beispielsweise den Kreuzungsbereich Gladbecker Straße / Bügelstraße / Aegidistraße. Hier wurden unter anderem separate Linksabbiegerspuren eingerichtet. Ebenso wurde ein Fahrradweg im Bereich der Braukstraße (B224) / Horster Straße erneuert, sodass dieser wieder gefahrlos benutzt werden kann.

Im Bereich Vossundern / Hegestraße wurden die Wartelinien auf der Straße erneuert und damit die Sichtbarkeit gesteigert. Für den Bereich der Kreuzung Industriestraße / Am Gewerbepark / Scharnhölzstraße wurden Mittel für den städtischen Haushalt 2017 vorgesehen, um durch eine Vier-Phasen-Schaltung der Signalanlage den Kreuzungspunkt zu entschärfen. Aktuelle Unfallhäufungsstellen, wie etwa der Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Straße / Horster Straße, werden nun von den Teilnehmern der Unfallkommission eingehend beobachtet, damit nach einer genauen Analyse entsprechende Maßnahmen umgesetzt werden können.

Ein weiteres Thema in der Sitzung waren die Schulwegunfälle aus den Jahren 2014 und 2015. Unfallhäufungsstellen bzw Unfallschwerpunkte konnten hier nicht festgestellt werden.

In den jährlichen Sitzungen der Verkehrsunfallkommission analysiert die Expertenrunde zum einen die durch die Polizei gemeldeten Unfallhäufungsstellen, um dort Maßnahmen festzulegen, die die Unfallträchtigkeit an diesen Stellen verringern soll. Zum anderen werden die bereits umgesetzten Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit an verschiedenen Unfallhäufungsstellen auf ihre Wirkung hin überprüft. Wenn eine bestimmte Anzahl von Unfällen der gleichen Kategorie – beispielsweise Unfälle mit Leicht- oder Schwerverletzten an einer Stelle, einem Straßenabschnitt oder an einer Kreuzung – vorliegen, meldet die Verkehrsdirektion des Polizeipräsidiums Recklinghausen diese Stelle als Unfallhäufungsstelle. Die Zahl der Unfälle, die zu einer Häufungsstelle führen, hängt auch von der Verkehrsbelastung der Straße bzw. der Kreuzung ab.

Vertreten sind in dem Gremium unter der Federführung des städtischen Straßenverkehrsamtes das Stadtplanungsamt, der Fachbereich Tiefbau und Stadterneuerung, die Bezirksregierung Münster, der Landesbetrieb Straßen NRW, die Verkehrswacht Bottrop, das Polizeipräsidium Recklinghausen und die für die Stadt Bottrop entsandten politischen Vertreter des Polizeibeirates.

Die in den vergangenen Jahren umgesetzten Maßnahmen reichten von leicht umzusetzenden Sofortmaßnahmen, etwa dem Aufstellen von Verkehrszeichen oder Rückschnitt einer Hecke über Einrichtung bzw. Optimierung einer Ampelanlage, bis hin zu umfangreichen Maßnahmen, beispielsweise der Änderung der Verkehrsführung an einer großen Kreuzung. In regelmäßigen Abständen prüft die Kommission anschließend bei der sogenannten „Vorher-Nachher-Untersuchung“ die Wirkung ihrer getroffenen und umgesetzten Maßnahmen an den Unfallhäufungsstellen.

Quelle: Pressestelle der Stadt Bottrop