Bottrop: Vorbereitet und gut informiert den Weg in die Unternehmensgründung gehen

Pressemeldung vom 30. November 2016, 14:20 Uhr

Startercenter-Veranstaltung am 8. Dezember im „Haus der Beratung“

Das Startercenter Emscher-Lippe in Bottrop informiert in einem Workshop über die Grundlagen und ersten notwendigen Schritte in die unternehmerische Selbstständigkeit.

Die kostenfreie Tagesveranstaltung am Donnerstag, dem 8. Dezember, gibt eine umfassende Orientierung für die Gründungs- und Vorbereitungsphase. Ein erfahrener Bottroper Unternehmensberater behandelt von 9 bis 16 Uhr im „Haus der Beratung“ an der Horster Str. 6/8 (2. Etage, Besprechungsraum 1) die Schwerpunktthemen: Kontakt mit Behörden, Erstellung eines aussagekräftigen Business-Plans, die Wahl der Rechtsform, die Organisation des Unternehmens, die Planungsrechnungen sowie den notwendigen Kapitalbedarf und die Finanzierung.

Anmeldungen sind ab sofort beim Startercenter NRW Emscher-Lippe unter der Rufnummer 0 20 41 / 70-4782 möglich. Weitere Seminare aus dem aktuellen Programmheft sind im Internet unter „www.bottrop.de/startercenter“ zu finden.

Quelle: Pressestelle der Stadt Bottrop