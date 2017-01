Bottrop: „Was kommt nach der Schule?“ Maßnahmenkatalog für 2017 aktualisiert

Pressemeldung vom 25. Januar 2017, 15:18 Uhr

Jugendliche, die noch unschlüssig sind, was nach der Schule kommt, finden Antworten beim Kommunalen Integrationszentrum. In einem über 140 Seiten umfassenden Leitfaden finden Jungen und Mädchen, die in diesem Jahr ins Berufsleben einsteigen, Angebote und Ansprechpartner in Bottrop, Gelsenkirchen und Gladbeck. Mit dem Maßnahmenkatalog wendet sich das Kommunale Integrationszentrum auch an Lehrer und Berater. Weitere Informationen zu den Angeboten gibt beim Referat Migration Frank Raphael unter der Telefonnummer 02041/704752. Der Maßnahmenkatalog „Was kommt nach der Schule“kann unter www.bottrop.de als Pdf-Datei eingesehen werden und liegt ab Februar in den Bürgerbüros aus.

Quelle: Pressestelle der Stadt Bottrop