Bottrop: Zum „NachbarschaftsWerk Rheinbaben“ startet jetzt eine Anwohnerbefragung

Pressemeldung vom 28. November 2016, 16:30 Uhr

Fragebogen wird vorerst an besonders geeignete Haushalte verschickt

Mit dem Projekt „NachbarschaftsWerk“ bietet die Stadtverwaltung ein weiteres interessantes Förderprogramm an. Eigentümer, die sich zusammen mit ihren Nachbarn vernetzen, um ihre Gebäude per Kraftwärmekopplungsanlage mit Wärme und Strom zu versorgen sowie ihre Gebäude energetisch modernisieren, sind angesprochen. Bei Eignung des Hauses und entsprechender Umsetzung sind 60 Prozent Förderzuschuss zu erwarten – eine einmalige Chance.

Im Auftrag der Stadtverwaltung führt die Innovation City Management GmbH (ICM) in den kommenden Tagen nun eine Anwohnerbefragung zum Projekt „NachbarschaftsWerk“ in Rheinbaben durch. Auf Basis vorhandener Daten haben die Stadtverwaltung und ICM bereits im Vorfeld mehrere Gebäude in Rheinbaben identifiziert, die sich aufgrund ihrer stadtbildprägenden Art besonders für eine Teilnahme am Projekt eignen.

Die Eigentümer dieser identifizierten Häuser erhalten in den kommenden Tagen einen Fragebogen mit Anschreiben der Stadt Bottrop. Mithilfe der darüber gewonnenen Informationen sollen Eigentümer gezielt zu Möglichkeiten der energetischen Gebäudesanierung und einer Vernetzung über eine KWK-Anlage mit Nachbarn von Energieberatern der ICM beraten werden. Des Weiteren kann durch die Energieberater aufgezeigt werden, welche Förderungen möglich sind, falls ein Verbund mit Nachbarn nicht zu Stande kommen kann.

Um den Aufwand für die Immobilienbesitzer so gering wie möglich zu halten, bietet die Verwaltung einen besonderen Service an: Ab dem 25. November werden Mitarbeiter der ICM im Rahmen einer Quartiersbegehung an mehreren Tagen vor Ort sein, um den Fragebogen persönlich bei den Eigentümern einzusammeln. Die ICM-Mitarbeiter können sich mit einem Ausweis der Stadt ausweisen und helfen gerne auch beim Ausfüllen des Fragebogens. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den Fragenbogen auch direkt zu den neuen Öffnungszeiten im Beratungscontainer auf dem Eigener Markt abzugeben.

Immobilieneigentümer, die im Rahmen dieser Aktion keinen Fragebogen erhalten, sind aber nicht grundsätzlich von dem Projekt „NachbarschaftsWerk Rheinbaben“ ausgeschlossen. Ob die jeweiligen Gebäude für eine Teilnahme in Frage kommen, können Eigentümer am Beratungscontainer oder über die Projektwebsite „www.nachbarschaftswerk-rheinbaben.de“ im Internet erfahren.

Öffnungszeiten des Beratungscontainers auf dem Eigener Markt sind mittwochs von 17 bis 20 Uhr, freitags von 9 bis 13 Uhr und samstags von 11 bis 13 Uhr.

Weitere Informationen gibt es an der Info-Hotline (Tel.: 70-5000), per e-Mail (info@nachbarschaftswerk-rheinbaben.de) oder im Netz (www.nachbarschaftswerk-rheinbaben.de).

Quelle: Pressestelle der Stadt Bottrop