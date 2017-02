Bottrop

Bottrop: Pressemeldung vom 23. Februar 2017, 14:46 Uhr aus Bottrop 23.02.2017 | 148 Radarstandorte im Stadtgebiet Wochenübersicht über die Einsätze der städtischen Radarwagen vom 28. Februar bis zum 5. März An folgenden Standorten werden vom 28. Februar bis zum 5. März Geschwindigkeitskontrollen durch das städtische Straßenverkehrsamt durchgeführt: AegidistraßeAlter PostwegAm LamperfeldAm SchleitkampAm Schoolkamp BeckstraßeBirkenstraßeBottroper Straße Essener Straße Feldhausener StraßeFriedrich-Ebert-Straße GermaniastraßeGladbecker Straße Hans-Sachs-StraßeHegestraßeHeidestraßeHorster Straße Im FuhlenbrockIm Gewerbepark […]

Bottrop: Deutsch-französische Beziehungen stehen im Mittelpunkt Pressemeldung vom 23. Februar 2017, 13:48 Uhr aus Bottrop Die Städtische Galerie im Kulturzentrum August Everding zeigt ein neues Ausstellungsprojekt: Vom 24. Februar bis zum 30. April stellt der Künstlerbund Bottrop Werke zu deutsch-französischen Beziehungen aus. Anlass ist die 50-jährige Städtepartnerschaft zwischen Tourcoing und Bottrop. Die Vernissage findet am Freitag, dem 24. Februar, ab 19 Uhr statt. Fünf französische Künstler wurden eingeladen: Der Fotograf […]

Bottrop: Zusätzliche Straßensperrungen durch den Rosenmontagszug Pressemeldung vom 23. Februar 2017, 13:47 Uhr aus Bottrop Der Rosenmontagszug hat in diesem Jahr – wie berichtet – einen anderen Streckenverlauf. Bedingt durch die Nutzung der Straße Am Lamperfeld kommt es deshalb auch zu mehr Straßensperrungen. Darauf hat die Stadtverwaltung nochmals hingewiesen: Vor und während des Zuges können die Jahn-, Blumen-, Tourneau-, Böckenhoff- und Ortbergstraße sowie Teile der Kirchhellener Straße und der Schotterparkplatz […]

Bottrop: Ludgerusschule erhält elf Computer für Sachkunde-Unterricht Pressemeldung vom 23. Februar 2017, 12:09 Uhr aus Bottrop Studienstiftung Grasedieck übergibt Spende in Höhe von 8.000 Euro Vertreter der Studienstiftung Grasedieck haben heute (22. Februar) in der Ludgerusschule einen Klassensatz von elf Apple-Computern (Laptop und I-Pad) im Wert von 8 000 Euro übergeben. Durch den Einsatz der Computer werden die laufenden Projektarbeiten der Stiftung (20 Versuche im Sachkunde-Unterricht) erweitert, denn auch Grundschüler sind […]

Bottrop: Straße „Am Kuhberg" für drei Wochen teilweise gesperrt Pressemeldung vom 22. Februar 2017, 16:37 Uhr aus Bottrop Die Straße „Am Kuhberg" im Stadtnorden ist wegen eines Kanalbaus vom 27. Februar bis zum 20. März im Bereich der Häuser Nr. 8 bis 18 voll gesperrt. Auch ein Teil des dortigen Gehweges sei gesperrt. Das hat jetzt die Stadtverwaltung mitgeteilt. Eine entsprechende Sackgassenregelung sei ausgeschildert. Quelle: Pressestelle der Stadt Bottrop

Bottrop: Stärkung der Kommunen durch Verfassungsgericht Pressemeldung vom 22. Februar 2017, 16:35 Uhr aus Bottrop Aktionsbündnis „Für die Würde unserer Städte" bekräftigt seine Forderung nach Neuordnung des Finanzsystems In ihrer Forderung nach einer grundlegenden Neuordnung des kommunalen Finanzsystems sehen sich 69 im parteiübergreifenden Aktionsbündnis „Für die Würde unserer Städte" zusammengeschlossene Kommunen durch ein Urteil des Landesverfassungsgerichtes Schleswig-Holstein bestätigt. Die gründliche Auswertung der am 27. Januar verkündeten Entscheidung aus Schleswig mit […]

Bottrop: „Wir rennen offene Türen ein." Pressemeldung vom 9. Februar 2017, 16:42 Uhr aus Bottrop Gemeinsam ein Miteinander gestalten, Vorurteile abbauen und Ausgrenzung vermeiden – das ist das Ziel der Projektreihe „Willkommen in Bottrop – Flüchtlingskinder und Integration" der Lebendigen Bibliothek. Expertin für's Lesen, Annegret Zeiger, besuchte die Kinder des AWO-Kindergartens „Budenzauber" im Eigen und stellte die Geschichte „Der wunderbarste Platz auf der Welt" vor. Der Frosch Boris wird darin […]

Bottrop: „An der Arche um Acht" Pressemeldung vom 9. Februar 2017, 16:33 Uhr aus Bottrop Mit einer abenteuerlichen Komödie über Freundschaften ist das „KOM'MA"-Theater Duisburg am Montag, dem 13. Februar, ab 17.30 Uhr in der Aula des Josef Albers Gymnasiums zu Gast. Das Kulturamt der Stadt Bottrop präsentiert das tierische Stück in seiner Reihe „Jugendtheater". Im Stück streiten sich drei Pinguine über Gott und die Welt. Sie ziehen sich gegenseitig […]

Bottrop: Lesenacht für mutige Kids: Wer traut sich? Pressemeldung vom 9. Februar 2017, 15:15 Uhr aus Bottrop Wer traut sich, eine Nacht in der „Lebendigen Bibliothek" zu verbringen? Welcher Sechs- bis Achtjährige wollte schon immer wissen, ob es tatsächlich „Leseratten" gibt, die im Dunkeln in Büchern stöbern? Herausfinden lässt sich dies am Freitag, dem 17. Februar, ab 20 Uhr bis in den nächsten Morgen um 9 Uhr. Motto der Veranstaltung ist „Lesenacht […]