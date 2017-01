Pressemeldung vom 17. Januar 2017, 14:07 Uhr

Am Freitag findet wieder die bei Schülern beliebte IT Challenge auf dem Campus der Europäischen Fachhochschule (EUFH) in Brühl statt. Oberstufenschüler haben am 20. Januar von 10 bis 16 Uhr die Chance, mit ein bisschen Glück und Wissen tolle Preise zu gewinnen.

Jungen Leuten kann man heutzutage, wenn es um IT und neue Trends geht, kaum noch etwas vormachen. Die Mottofrage der IT Challenge „Can you handle IT?“ können deshalb sicherlich alle Teilnehmer mit Ja beantworten. Die Frage ist nur, ob das reicht, um die Challenge zu gewinnen. In dem Wettbewerb können die Schüler zeigen, wie gut sie auf dem Gebiet wirklich sind. In den Themen rund um die IT müssen sie spannende, wirtschaftsnahe Aufgaben lösen. Eine Jury aus Professoren und innovativen Köpfen der IT-Branche wird die Schüler-Teams unter verschiedenen Aspekten bewerten.

Neben den Preisen gewinnen die Schüler auch einen Einblick, welche Themen sie in einem dualen Studium der Wirtschaftsinformatik erwarten könnten. Die Berufsaussichten in diesem Feld sind aufgrund des Fachkräftemangels sehr gut. Aktuell suchen einige Partnerunternehmen der EUFH noch interessierte Einsteiger in Ausbildung und Studium und damit in einen zukunftssicheren Beruf.

http://www.eufh.de/it-challenge-2017-anmeldung.html

Quelle: Europäische Fachhochschule Rhein / Erft GmbH