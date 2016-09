Pressemeldung vom 16. September 2016, 15:41 Uhr

In Kooperation mit dem Frauenforum Brühl-Hürth e.V. und der Frauenbeauftragten der Kölner Wifa lädt die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Brühl Antje Cibura zu einer kostenlosen Informationsveranstaltung zum Thema: „Tipps für meine erfolgreiche Berufsrückkehr, was muss ich als Berufsrückkehrerin beachten?“ Sie planen, nach einer Familienphase oder persönlichen Auszeit in den Beruf zurückzukehren oder neue berufliche Perspektiven zu entwickeln? Sie suchen nach neuen, zeitlich planbaren Wegen, die zu Ihnen und Ihrer derzeitigen Lebenssituation passen?

Sie benötigen den entscheidenden Impuls, um wieder durchzustarten?

Dann sollten Sie die Gelegenheit wahrnehmen, um im Rahmen der Veranstaltung Ihre persönlichen Chancen zu erkennen, neue Wege zu beschreiten und Ihre berufliche Entwicklung gezielt voranzutreiben. Durch die Veranstaltung führt Barbara Voss, die seit vielen Jahren erfolgreich als Coach und Beraterin zu Themen wie Berufsrückkehr, Mobbing, Selbstwert, Burnout und Zeitmanagement informiert. Im Anschluss an die Veranstaltung besteht die Möglichkeit einen kostenfreien Einzelberatungstermin wahr zu nehmen (bitte mit Voranmeldung). Die Informationsveranstaltung, bei der Sie gerne aktiv mitmachen können, findet am Dienstag 27. September 2016 von 9.00 bis 12:00 Uhr im Frauenforum Brühl-Hürth e.V., Bonnstraße 7, 50321 Brühl, statt. Haben Sie Mut und gehen den ersten Schritt!

Telefonische oder schriftliche Anmeldung erbeten unter:

022 32 / 37 01 38 oder E-Mail: sonja.seidel@frauen-forum.biz 022 24 / 9 88 17-11 oder E-Mail: voss@wifa.de

Quelle: Stadt Brühl