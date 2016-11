Brühl: Erfolgreicher Kunst- und Musikschul-Austausch mit der Myton School

Pressemeldung vom 28. November 2016, 14:27 Uhr

Die 31 Schülerinnen und Schüler im Alter von 12 bis 16 Jahren der Myton School aus Warwick / Royal Leamington/Spa erlebten Anfang November ereignisreiche Tage mit ihren Partnern aus der Kunst- und Musikschule der Stadt Brühl. Dank der finanziellen Unterstützung des Förderkreises Musikschule Brühl e.V. und des Fördervereins Brühler Städtefreundschaften e.V. konnten die Jugendlichen aus England den Kölner Dom, eine Probe in der Philharmonie Köln, das Odysseum und den Schulunterricht ihrer deutschen Partner besuchen. Der Höhepunkt des Austausches war das gemeinsame Konzert in der Erich-Kästner-Realschule mit den Schülerinnen und Schülern der Kunst- und Musikschule. Begeistert wurden die Instrumental- und Gesangsbeiträge gefeiert. Ganz besonderen Applaus bekam der Chor der Myton School mit den Solo-Stimmen für die Titel Skyfall, Somewhere only we know und The Gospel Train. Am gemeinsamen Abend in der Kunst- und Musikschule, den die Gasteltern mit einem reichhaltigen Buffet gesponsert hatten, wurden schon Verabredungen mit den Jugendlichen der Kunst- und Musikschule für den Besuch in der Myton School in den Herbstferien 2017 getroffen.

Quelle: Stadt Brühl