Brühl: Inkrafttreten des Bebauungsplans Nr. 06.02 „Pehler Hülle, Badorfer Straße, Vorgebirgsstraße, Alte Bonnstraße“

Pressemeldung vom 16. Januar 2017, 09:36 Uhr

Der Rat der Stadt Brühl hat in seiner Sitzung am 12.12.2016 den Bebauungsplan 06.02 „Pehler Hülle, Badorfer Straße, Vorgebirgsstraße, Alte Bonnstraße“ einschließlich seiner Begründung als Satzung beschlossen. Mit der Bekanntmachung am 05.01.2017 im Amtsblatt der Stadt Brühl tritt der Bebauungsplan mit seiner Begründung in Kraft. Der Bebauungsplan kann während der Öffnungszeiten im Fachbereich Bauen und Umwelt der Stadt Brühl, Rathaus A, Uhlstraße 3 eingesehen werden.

Quelle: Stadt Brühl