Brühl: „Integration gelingt am besten in Patenfamilien“

Pressemeldung vom 13. Oktober 2016, 15:19 Uhr

Ein junger UmA (Unbegleitete minderjährige Ausländer/-innen) berichtet über sein Leben in Deutschland in seiner neuen Heimat Brühl

Das Jugendamt der Stadt Brühl hat zusammen mit seinen Partnern Schumaneck Kinderhaus gGmbH und dem Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) das Konzept „Integration gelingt am besten in Patenfamilien“ entwickelt und umgesetzt. Mittlerweile konnten 15 von den 31 UmAs in Patenfamilien untergebracht werden. Die Patenfamilien sind ganz normale bürgerliche Familien, die Zeit und Wohnraum zur Verfügung stellen. Das Engagement ist immens und wird von Bürgermeister Freytag sehr wertgeschätzt. Er hofft auf viele Nachahmer. Tamin Schukri ist einer dieser unbegleiteten minderjährigen jungen Menschen, die seit November letzten Jahres dem Jugendamt der Stadt Brühl zugewiesen wurden. In diesem Sommer konnte Tamin Schukri dank der Hilfe vieler Beteiligter eine Ausbildung bei der Telekom beginnen. Bürgermeister Dieter Freytag und alle Beteiligten freuen sich darüber, dass Tamin Schukri hierüber berichten möchte und laden Sie daher zu einem Pressetermin

am Dienstag. 18. Oktober 2016 um 15.00 Uhr in das Rathaus A, Zimmer 117, Uhlstraße 3, 50321 Brühl

ein.

Quelle: Stadt Brühl