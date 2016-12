Brühl: Verabschiedung von Herrn Kurt Heß bei der Stadt Brühl

Pressemeldung vom 13. Dezember 2016, 15:08 Uhr

Kurt Heß, Techniker bei der Stadt Brühl, kann auf eine mehr als 15-jährige Dienstzeit und Zugehörigkeit zur Stadt Brühl zurückblicken. Anlässlich seines Eintritts in den Ruhestand wurde Herr Heß im Rahmen einer kleinen Feierstunde von Bürgermeister Dieter Freytag verabschiedet.

Herr Heß trat am 1. April 2001 in den Dienst der Stadt Brühl und war bis zum Eintritt in den Ruhestand am 17. November 2016 als Techniker im Fachbereich Abwasser und Tiefbau bei der Stadt Brühl tätig.

Bürgermeister Dieter Freytag dankte Herrn Heß für sein dienstliches Engagement und wünschte ihm für den neuen Lebensabschnitt alles Gute und dass er sich über viele Jahre hinweg eines erholsamen und zufriedenen Ruhestandes erfreuen könne.

Quelle: Stadt Brühl