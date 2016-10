Burscheid: Herbstferien für die Renovierung der letzten WC-Anlage genutzt

Pressemeldung vom 26. Oktober 2016, 17:16 Uhr

Wenn für die Schülerinnen und Schüler der Ernst-Moritz-Arndt-Schule (EMA-Schule) in Hilgen nach den Herbstferien wieder der Unterricht beginnt, werden Handwerker noch einige Restarbeiten, wie die Installation der Sanitärobjekte, Malerarbeiten und die Installation von neuen Trennwänden in der WC-Anlage im Pavillon vornehmen. Dann sind alle Sanitäranlagen in dem rd. 60 Jahre alten Schulgebäude grundlegend saniert.

Die Herbstfeien hat das städtische Hochbauamt dazu genutzt, die lärmintensiven Abbrucharbeiten – Entfernung der vorhandenen Fliesen und Sanitärelemente – durchführen zu lassen. Ausgetauscht werden die Sanitäranlagen im Pavillon, um die Installationen dem heutigen Stand der Technik anzupassen. Das Jungen- und Mädchen-WC erhält neue Fliesen in zeitlosem Standard (weiß und anthrazit) sowie neue WC- und Urinalanlagen, Handwaschbecken und Trennwände.

„Die umfangreichen Sanierungsarbeiten an der EMA-Schule sind jetzt bald vollständig abgeschlossen“, freut sich Projektleiterin Katharina Hartung vom städtischen Hochbauamt. Insbesondere die Erneuerung der Sanitäranlagen auf dem Hilgener Schulgelände war ein über mehrere Jahre angelegtes Vorhaben: 2013 wurden die sanitären Einrichtungen im Nebengebäude erneuert, 2015 folgte die große Außen-WC-Anlage am Hauptgebäude mit Schaffung von zwei barrierefreien WC-Kabinen, 2016 nun der Pavillon. Insgesamt wurden 110.000 Euro in diese Sanierungsarbeiten investiert.

Quelle: Stadt Burscheid