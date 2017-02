Burscheid: Liebesgedichte am Valentinstag

Pressemeldung vom 10. Februar 2017, 13:35 Uhr

Schülerinnen und Schüler der Evangelischen Realschule haben in der 10. Klasse zurzeit Gedichte als Thema im Deutschunterricht. Passend zum Valentinstag tragen sie ihre Lieblingsgedichte vor, die sie teils im Unterricht kennengelernt, teils selber ausgesucht haben.

So wird die Stadtbücherei am Valentinstag, Dienstag, 14.Februar, von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr zum Ort für sehnsuchtsvolle Texte. Ob liebestoll oder anrührend, romantisch oder hart an der Realität – das Publikum (bestehend aus Eltern und Freunden) darf gespannt sein!

Quelle: Stadt Burscheid