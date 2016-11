Burscheid: Rennen um den WANDERPOKAL „ALT GEGEN JUNG“

Pressemeldung vom 8. November 2016, 16:27 Uhr

Schon zum sechsten Mal heißt es „Start frei“ auf der Bahn des Megaphon-Racing Centers. Bei dem Rennen, das am 22. November um 18:00 Uhr an der Höhestraße 56 in Burscheid stattfindet, geht es wieder um den von Bürgermeister Stefan Caplan gestifteten Wanderpokal. Das jährlich stattfindende Vergleichsrennen ist auf eine Idee von Mitgliedern des Burscheider Seniorenbeirats aus dem Jahr 2011 zurückzuführen.

Vergleichsrennen auf der Slotcar-Strecke

Der Vergleichskampf ist für die teilnehmenden Senioren und die Jugendlichen wie in den vergangenen Jahren ein krönender Abschluss der monatlich durchgeführten Rennen auf der 45 Meter langen Slotcar-Strecke im Megaphon Racing-Center.

Dabei stellt jede Mannschaft sechs oder sieben Fahrer. Jede Fahrerin oder Fahrer muss auf der vierspurigen Bahn 24 Minuten fahren.

Die Senioren, eine Dame und sechs Herren, bringen in diesem Jahr eine starke Mannschaft an den Start. Alle sind inzwischen erfahrene Slotcar-Fahrer. Das Jugendteam des Megaphon Racing Centers ist eine bunte Truppe, bestehend aus einem Mädchen und sechs Jungen im Alter zwischen 10 und 15 Jahren.

Ob es die Junioren auch in diesem Jahr schaffen, ihren Vorsprung von zwei Runden (gesamt 514 zu 512 Runden) zu halten, ist noch völlig offen.

Sieger werden von Bürgermeister Stefan Caplan geehrt

Die Siegerehrung wird gegen 20:00 Uhr Bürgermeister Stefan Caplan vornehmen. Er wird gleichzeitig den Siegerpokal der Senioren-Rennsaison 2015/2016 an Dieter Tasche überreichen. Er war der beste eines elfköpfigen Teilnehmerfeldes, das sich an zwölf Renntagen harte aber faire Rennen geliefert hat.

Zum Abschluss des Rennabends erhält jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin eine Urkunde, über die er sich bei einem kleinen anschließenden Imbiss freuen darf.

Zuschauer sind wie immer herzlich willkommen.

Ansprechpartner beim Megaphon-Racing Center: Klaus Rauh

Quelle: Stadt Burscheid