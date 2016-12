Burscheid: Sirenen zur Bevölkerungsalarmierung werden alle drei Monate getestet

Pressemeldung vom 16. Dezember 2016, 13:41 Uhr

Auch im Jahr 2017 werden in einem Probelauf die zur Bevölkerungsalarmierung umgerüsteten Sirenen getestet. Der erste Test ist für den 7. Januar geplant. Dabei werden die neuen Systeme nicht nur auf Funktionalität überprüft. Den Bürgerinnen und Bürgern sollen darüber hinaus die Alarmierungstöne für den Notfall vermittelt werden. Punkt 12:00 Uhr werden alle 12 Sirenen auf Burscheider Stadtgebiet ausgelöst. Was bedeuten die Sirenensignale? Die Probe-Warnsignale für die Bevölkerungsalarmierung sind in Burscheid und in einigen Gemeinden des Rheinisch-Bergischen Kreises zukünftig vier Mal jährlich zu hören. Dabei beginnt der Probealarm mit einem einminütigen Dauerton, der im Ernstfall „Entwarnung“ bedeutet. Danach folgt eine fünfminütige Pause. Anschließend ist ab 12:06 Uhr ein einminütiger auf- und abschwellender Heulton zu hören. Dabei handelt es sich um das eigentliche Warnsignal, das bei einem echten Notfall auf eine Gefahrenlage hinweist. Nach einer weiteren fünfminütigen Pause schließt um 12:12 Uhr ein einminütiger Entwarnungsdauerton den Probealarm ab.

Was ist im Ernstfall zu tun? Die Bürgerinnen und Bürger sollen im Ernstfall bei einer Auslösung der Sirenen geschlossene Räume aufsuchen, Passantinnen und Passanten bei sich aufnehmen, Türen und Fenster geschlossen halten und das Radio einschalten. Aktuelle Informationen gehen von der Kreisleitstelle umgehend an die Sender Radio Berg und WDR 2 und werden von dort zeitnah gesendet. Im Ernstfall werden gegebenenfalls auch Lautsprecherwagen eingesetzt. Neue Warn-App NINA

Die neue kostenlose Warn-App NINA ist kürzlich in NRW eingeführt worden und wird ebenfalls getestet. Mit ihr können die Feuer- und Rettungsleitstellen bei Großbränden, Unfällen mit Gefahrenstoffen oder ähnlichen Unglücksfällen jetzt direkt die Nutzerinnen und Nutzer von Smartphones warnen. Wer auf seinem Smartphone die Warn- App installiert hat, bekommt die Probe-Warnmeldung für den eingestellten Ort oder den aktuellen Standort direkt auf seinem Smartphone angezeigt.

Weitere Informationen zur Warn-App NINA sind auf der Internetseite des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe unter http://www.bbk.bund.de/DE/NINA/Warn-App_NINA.html abrufbar. Für PC-Nutzer gibt es über die Internetseite http://warnung.bund.de analog zur Warn-App die Möglichkeit die Warnmeldungen zu empfangen Zukünftig vierteljährlich Probealarm „Die Stadt Burscheid hat sich entschieden, sich dem vierteljährlichen Probealarmrhythmus der Kölner Berufsfeuerwehr anzuschließen“, so Amtsleiter Holger Wilke, zuständig u. a. für Feuerwehrangelegenheiten. „Inzwischen haben sich etliche umliegende Städte und Kreise sowie einige weitere Rheinanlieger diesem Rhythmus angeschlossen“, berichtet er weiter.

Weitere Probealarmtermine 2017: Jeweils im Zeitraum von 12:00 bis 12:15 Uhr erfolgt die Probealarmierung auch am 1. April, 1. Juli und 7. Oktober 2017.

Quelle: Stadt Burscheid